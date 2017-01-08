Obradovic: Oyuncularım bugün karakterli oynadı

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-76 mağlup eden Fenerbahçe Başantrenör Obradovic oyuncularını kutladı. Beşiktaş'ın da çok iyi oynadığını ifade ederek, siyah-beyazlıları tebrik etti.

Beşiktaş Sompo Japan’ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe’de başantrenör Zeljko Obradovic oyuncularını kutladı. Özellikle oyunun son bölümünde iyi savunma yaptıklarını belirten başarılı hoca, “Beşiktaş oyunun genelinde çok etkili oynadı. Özellikle Stimac şu anda ligi domine eden bir oyuncu. İlk yarıda ve üçüncü periyodun başında çok zor anlar yaşadık. Ancak sonrasında savunmada toparlandık ve maçı kazanmasını bildik. Bogdanovic’i bugünkü performansı nedeniyle tebrik ediyorum. Keza 37 dakika oynayan Udoh’u da kutluyorum. Oyuncularım bugün karakterli oynadı ve kazanmasını bildi” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Bogdanovic de maçtan sonra çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Beşiktaş’ın çok önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Bogdanovic, “Bugün izleyenler çok keyif almıştır. Çok güzel bir maç oldu. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Kazandığımız için de mutluyum” dedi.

Beşiktaş Sompo Japan 76-79 Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 76-79 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. İlgili Haberi Oku