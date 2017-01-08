Trabzonspor Olcay Şahan için masada

Trabzonspor, forvet transferinde Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega ve Sion'dan Moussa Konate transferlerinden birini sonuçlandırmak istiyor. Öte yandan Olcay Şahan transferi için Beşiktaş ile rakamsal konulardan anlaşan bordo mavili yönetim, başarılı oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında kurulan iyi ilişkilerden sonra Başkan Muharrem Usta’ nın Beşiktaş’ın takımdan göndermeyi planladığı Olcay Şahan’ı takımda alternatif oluşturması için kadroya katmayı istediği belirtildi. Başkan Usta’nın oyuncuyla yaptığı görüşmede rakamsal konularda anlaştığı ancak Olcay’ın kafasındaki birkaç soru işaretini gidermek için süre istediği öğrenildi. Olcay’ın Trabzonspor’da oynamaya sıcak baktığı, teknik direktör Ersun Yanal’ın da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mücadeleci yönünden yararlanmak adına bu transferin gerçekleşmesini istediği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu transferin gerçekleşmesi noktasında herhangi bir sorun bulunmadığı kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında en az gol atan takımlardan biri olan Trabzonspor, devre arasında forvet hattını güçlendirerek gol sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu anlamda alternatif sayısını ikiye indiren bordo mavililerin Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega ile Sion forması giyen Moussa Konate arasında tercih yapacağı öğrenildi.

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İKİ AYRI GÖRÜŞ

Yönetim içerisinde bir grup 23 yaşındaki Konate’nin transfer edilmesini isterken, bir grup ta 31 yaşındaki Rodallega’nın alınarak direk oynatılabilecek bir oyuncu olduğu görüşünde ısrar ediyor. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Trabzonspor’da yönetimin bu hafta içerisinde forvet transferini sonuçlandırmayı planladığı belirtilirken, bu iki oyuncudan birinin takıma katılması bekleniyor.

MEDJANİ İMZAYA YAKIN

Trabzonspor yönetimi, geçmişte de bordo mavili formayı giyen Carl Medjani Antalya kampına katılırken, futbolcuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Cezayirli oyuncuya geçmişten kalan borçları nedeniyle toplam 785 bin Euro borcu olan bordo mavililerin, oyuncuyla yapılan prensip anlaşmasına göre hem bu borcu ortadan kaldıracağı, hem de FİFA’daki dosyayı kapatacağı belirtildi. Bu transferle takımda ciddi bir alternatif oluşturmayı düşünen Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın da Medjani’nin gelişinden memnun kaldığı bildirildi. Yanal’ın Cezayirli oyuncuyu hem stoperde, hem de orta sahada alternatif olarak düşündüğü ve oyuncuyla yaptığı görüşmede fiziksel olarak hiçbir sorununun olmadığına kanaat getirdiği kaydedildi.

OLCAY İÇİN GÖRÜŞME

TAKIM İZİNLİ

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’nın Belek ilçesinde sürdüren Trabzonspor, fırtına ve yağmur nedeniyle dünkü iki çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Bordo mavili futbolcular çalışmaların ardından havuzda yüzerek stres attı. Bugünü izinli geçirecek olan Trabzonspor, yarın çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.