Trabzonspor’da son bomba Boudebouz

Trabzonspor son hedefi Ryad Boudebouz. Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, Martin Caceres, Moussa Konate ve Zoran Tosic'ten sonra Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimden 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferinin mutlaka gerçekleştirilmesini istedi.
MEDJANI DÖNÜYOR
Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Carl Medjani ile de yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu oyuncunun takımda alternatif oluşturması için düşünüldüğü ve maliyetinin de uygun olması halinde transferinin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Karadeniz Fırtınası'nda anlaşmaya varılan Juventus'un eski oyuncusu Martin Caceres'in de bugünimza atmak üzere Türkiye'ye geleceği öğrenildi.