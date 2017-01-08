Trabzonspor’da son bomba Boudebouz

Transferin flaş takımı Trabzonspor, Uruguaylı yıldızı bugün Türkiye’ye getirecek. Montpellier’in 10 numarası Boudebouz ile de görüşmelere başlandı.

Trabzonspor son hedefi Ryad Boudebouz. Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, Martin Caceres, Moussa Konate ve Zoran Tosic'ten sonra Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimden 26 yaşındaki yıldız futbolcunun transferinin mutlaka gerçekleştirilmesini istedi.

MEDJANI DÖNÜYOR

Öte yandan Trabzonspor'un eski futbolcusu Carl Medjani ile de yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu oyuncunun takımda alternatif oluşturması için düşünüldüğü ve maliyetinin de uygun olması halinde transferinin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Karadeniz Fırtınası'nda anlaşmaya varılan Juventus'un eski oyuncusu Martin Caceres'in de bugünimza atmak üzere Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Mehmet Ekici bavulunu topladı Trabzon'un Antalya'da kamp yaptığı otelde yıldız futbolcunun elinde telefon, kulağı müjdeli haberde. 26 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin bulunduğu yere sadece 9.3 kilometre, araçla 15 dakika uzaklıkta. İlgili Haberi Oku