Ufuk Sarıca: Hedeflerimize doğru gidiyoruz

Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe karşısında çok iyi oynadıklarını ifade ederek, "Sezon başındaki hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 76-79 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşma sonrasında takımını tebrik etti. Oyuncularını, bugünkü performansı nedeniyle kutlayan Sarıca, “Bugün çok iyi bir maç çıkardık. Akatlar’da ilk kez kaybediyoruz. Belki son topu olumlu kullanabilseydik daha farklı konuşuyor olabilirdik. Oyuncularım çok iyi oynadı. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Anadolu Efes maçını kazandığımız takdirde ilk yarıyı ilk 2 içerisinde tamamlamış olacağız. Bu da sezon başında koyduğumuz hedeflere doğru gittiğimizi gösteriyor” ifadelerimi kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan’ın başarılı oyuncularından Sertaç Şanlı da bugün son bölümde yaptıkları hatalar nedeniyle kaybettiklerini belirterek, “Fenerbahçe’yi kutluyorum. Bugün kazanmak için sahaya çıktık ancak olmadı. Şimdi Avrupa maçını düşünüyoruz. Hedefimiz Sassari maçı” dedi.