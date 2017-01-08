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Velimir Perasovic: Maçın ikinci yarısı daha iyi oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, rakibin ilk yarıda güzel bir geri dönüş gerçekleştirerek, öne geçtiğini dile getirerek, “Özellikle maça 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçti. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık“ dedi.
20:458 Ocak 2017
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Velimir Perasovic: Maçın ikinci yarısı daha iyi oynadık

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 80 – 77 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic karşılaşmayı değerlendirdi.

Bu akşam çok sert ve zor bir maç gerçekleştiğini ifade eden Velimir Perasovic, “Galatasaray'a karşı üçüncü maçı oynamak zor oldu. Özellikle 10-0 başladığımızda rakip çok güzel bir reaksiyon gösterdi ve öne geçtiler. Bence maçın ikinci yarısında daha iyi oynadık. Bugün ribaund savaşını kaybettik. Bizden daha fazla ribaund aldılar. Ama bir şekilde maçı kazanmanın yolunu bulduk. Şimdi önümüze Euroleague'e bakacağız” şeklinde konuştu.

Cedi Osman ise karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene Galatasaray ile sık sık karşılaştık. Her karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldık. Bu kolay olmadı. Ama bu galibiyet bize moral verdi. Önümüzde Panathinaikos Superfood, Bercelona Lassa ve Beşiktaş Sompo Japan maçları var. Aynen böyle devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek istediğimiz yerlere geleceğiz.”

08 Ocak 2017 Anadolu Efes 80-77 Galatasaray Odeabank Anadolu Efes Euroleague'de yendiği Galatasaray Odebank ile bu kez ligde kozlarını paylaştı. Maçı kazanan taraf 80-77'lik skorla Anadolu Efes oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
anadolu efes Cedi Osman Spor Toto Basketbol Süper Ligi Velimir Perasovic
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