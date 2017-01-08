Volkan Şen’in morali bozuk

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Volkan Şen'in yüzü asık. Milli futbolcunun, Karavaiev'in transfer edilmesi nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu gözlemlendi. Kampta kimseyle konuşmayan ve içine kapanan Volkan Şen'in dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk haftada oynamayacak olması da ayrı bir sıkıntıya neden oluyor.
VAN PERSIE’YE YOĞUN TEDAVİ
Ligde ilk yarının son maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Van Persie'ye, Antalya'da yoğun tedavi programı uygulanıyor. Sahada özel programa tabi tatulan Hollandalı yıldız, idman sonrası hem tedavi oluyor hem de salonda çalışıyor. Sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı Hollandalı yıldızın ligin ilk haftasına yetişeceği öğrenildi.
EN DAYANIKLISI HASAN ALİ
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular dün sabah dayanıklılık testinden geçti. Çıkan sonuçların ardından testin birincisi Hasan Ali, ikincisi İsmail Köybaşı, üçüncüsü de yeni transfer Karavaiev oldu.