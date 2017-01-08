Volkan Şen’in morali bozuk

Fenerbahçe'de yapılan kanat oyuncusu transferi Volkan Şen'in moralini bozdu. İlk yarıda birçok maçta şans bulan genç oyuncu, kendi bölgesine transfer yapılmasından dolayı endişeli.

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Volkan Şen'in yüzü asık. Milli futbolcunun, Karavaiev'in transfer edilmesi nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu gözlemlendi. Kampta kimseyle konuşmayan ve içine kapanan Volkan Şen'in dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk haftada oynamayacak olması da ayrı bir sıkıntıya neden oluyor.

VAN PERSIE’YE YOĞUN TEDAVİ

Ligde ilk yarının son maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Van Persie'ye, Antalya'da yoğun tedavi programı uygulanıyor. Sahada özel programa tabi tatulan Hollandalı yıldız, idman sonrası hem tedavi oluyor hem de salonda çalışıyor. Sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı Hollandalı yıldızın ligin ilk haftasına yetişeceği öğrenildi.

Mehmet Ekici bavulunu topladı Trabzon'un Antalya'da kamp yaptığı otelde yıldız futbolcunun elinde telefon, kulağı müjdeli haberde. 26 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin bulunduğu yere sadece 9.3 kilometre, araçla 15 dakika uzaklıkta. İlgili Haberi Oku

EN DAYANIKLISI HASAN ALİ

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular dün sabah dayanıklılık testinden geçti. Çıkan sonuçların ardından testin birincisi Hasan Ali, ikincisi İsmail Köybaşı, üçüncüsü de yeni transfer Karavaiev oldu.

Fernandao için 6 milyon Euro reddedildi Fenerbahçe yönetimi, Fernandao için Çin Ligi'nden gelen 6 milyon Euro'luk teklifi, teknik direktör Dick Advocaat'ın bu transferi veto etmesi nedeniyle geri çevirdi. İlgili Haberi Oku