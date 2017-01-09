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2016’nın en iyi 11’i belli oldu

2016 FIFA ödül töreninde yılın en iyi 11'i seçildi. Kadroda La Liga'dan 9 futbolcu yer aldı.
21:539 Ocak 2017
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2016’nın en iyi 11’i belli oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA yılın on biri açıklandı.

FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı. Zürih’te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona’dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi. 2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle:

Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)

Etiketler
barcelona cristiano ronaldo FIFA 2016 ödülleri Real Madrid
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