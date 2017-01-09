Barcelona zirve yarışında ağır yaralı!

Barcelona hakemin iki penaltı çalmadığı maçta Villarreal ile 1-1 berabere kaldı. Barça puanı 90. dakikada Messi'nin şık golüyle kurtardı.

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Barcelona, zorlu Villarreal deplasmanına çıktı. El Madrigal’da oynanan mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Villarreal deplasmanında 2 puan kaybeden Barça şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

İç sahada bu sezon sadece Alaves’e yenilen Villarreal, Barcelona’ya da zorlu anlar yaşattı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede ev sahibi takım 50. dakikada Nicola Sansone’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Geride kalan dakikalar da gol pozisyonlarına girdi. Arda Turan’ın 71. dakikada Digne’nin yerine oyuna girdiği mücadeleder Barcelona aradığını 90. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşu Lionel Messi çok şık şekilde filelere göndererek durumu 1-1’e getirdi.

Hakem Ignacio Iglesias Villanueva, Villarreal ceza sahasında iki elle müdahaleye penaltı çalmamasına Barcelona futbolcuları büyük itiraz gösterdi.

Bu sonuçla Villarreal 17. haftayı 30 puanla 5. sırada tamamlarken, Barcelona 35 puanal 3. sırda yer aldı. Zirvede 1 maçı eksik olan Real Madrid ise 40 puanla lider durumda…