Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi

Ryan Babel ve Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici hamlesi geldi. Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmesi üzerine, yönetimin 10 Ocak Salı günü Mehmet Ekici'yle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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