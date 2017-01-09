Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
16 Ocak 2017 19:00
OSMANLISPOR FK
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi

Ryan Babel ve Mitrovic'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan flaş Mehmet Ekici hamlesi geldi. Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmesi üzerine, yönetimin 10 Ocak Salı günü Mehmet Ekici'yle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.
16:219 Ocak 2017
0
Beşiktaş’tan Mehmet Ekici hamlesi

Devre arası transfer döneminin flaş ekibi Beşiktaş, Babel ve Mitrovic transferlerinin ardından bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Günlerdir adı Fenerbahçe’yle anılan Mehmet Ekici için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, Olcay Şahan’ın bordo-mavili kulübe gitmeyi kabul etmesiyle birlikte harekete geçti.

Beşiktaşlı yöneticilerin, 10 Ocak Salı günü İstanbul’da Mehmet Ekici’yle bir araya gelerek transferin detaylarını görüşeceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan gurbetçi oyuncudan para kazanmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Olcay Şahan’ın da Trabzon’a gitmeyi kabul etmesi üzerine, bu futbolcuyu Beşiktaş’a vermek istiyor.

Etiketler
beşiktaş mehmet ekici olcay şahan spor toto süper lig trabzonspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER