Chelsea Simon Kjaer için kesenin ağzını açıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Simon Kjaer'i kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chesea’nin, Fenerbahçe’de üst düzeyde forma ulaşan savunmacı Simon Kjaer için kesenin ağzını açacağı iddia ediliyor.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden olna La Gazzetta dello Sport’a göre İngilizler, Danimarkalı stoper için 18 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.

Sarı-lacivertlilerin savunmasının belkemiği olan Kjaer, astronomik bir teklif gelmediği sürece satılması kesinlikle düşünülmüyor.

Öte yandan Londra ekibi, faydalanamadığı yeni transferi Michy Batshuayi’yi Swansea City’ye kiralamayı planlıyor. Antonio Conte’nin ekibi buna karşılık İspanyol santrfor Fernando Llorente ile kadrosunu takviye etmeyi düşünüyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER