Dünya Kupası’nın kaderi yarın belli oluyor

FIFA Konseyi, 2026 yılından itibaren Dünya Kupalarına 48 takımın katılması yönündeki öneriyi yarın görüşecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları’nda 2026’dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklaması tüm spor kamuoyunda tartışma yaratırken, olumlu görüş belirten futbol federasyonlarının çoğunlukta olduğu öğrenildi. Birçok spor adamı ise, Dünya Kupası’na katılan takım sayısının artırılmasının kaliteyi düşüreceği yönünde görüş belirtti. FIFA Konseyi, 2026’dan itibaren Dünya Kupaları’nda 48 takımın yer alması yönündeki öneriyi yarın Zürih’te toplanarak görüşecek. Konseyde, FİFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik de hazır bulunacak.

Dünya Kupası’na katılan takım sayısı ile ilgili son değişiklik 1998 yılında yapılmış ve takım sayısı 24’ten 32’ye çıkarılmıştı.