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15 Ocak 2017 19:00
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Fenerbahçe’de tek idman

Sezonun ikinci yarısının çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı.
21:049 Ocak 2017
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Fenerbahçe’de tek idman

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da yaptığı kampla hazırlanan Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman saat 17.00’de başladı ve 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlıklarını 10 Ocak Salı günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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