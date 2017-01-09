Galatasaray Arabistan’da kayıp

Galatasaray hazırlık maç kapsamında karşılaştığı Suudi Arabistan'ın El Ittifak takımına 3-1 yenildi.

Galatasaray, sezonun ikinci yarısına hazırlık maçında Arabistan’ın Al Ettifaq takımıyla karşılaştı. Çok etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kaybetti.

Wesley Sneijder, Bruma, Selçuk İnan, Nigel de Jong, Carole, Semih Kaya gibi kaliteli isimleriyle sahaya çıkan Galatasaray, ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Arap temsilcisi ikinci yarıda skoru 3 yaptı. Cimbom’un teselli golü ise 81. dakikada Bruma’dan geldi.

TÜRK TARAFTARLAR YER ALDI

Karşılaşma öncesi Galatasaray’a yoğun ilgi gösterilirken çok sayıdaki Türk taraftarlar da Prince Mohammed Bin Fahad’da yerini aldı. Her iki takım oyuncuları sahaya “Teröre karşı” yazılı pazubandla çıkarken maçın anısına Galatasaray Spor Kulübü’ne plaket verildi. Plaketi sarı-kırmızı kulüp adına Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm aldı.

STAT: Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz

ETTIFAK: Al Kassar, Aminou, Al Dosari, Al Senien, Koffi, Ateen, Kanoo (Al Hazaa 78), Al Habaib (Nasser Al Abdali 63), Al Kuwaykibi, Al Maqadi, Al Jamaan (Al Salem 71)

GALATASARAY: Batuhan Şen, Sabri, Semih, Hakan (Birhan 46), Carole (Linnes 46), de Jong (Volkan Pala 76), Selçuk (Gökay Güney 76), Josue, Sneijder (Berk İsmail), Bruma, Eren Derdiyok (Kerem 41)

GOLLER: Kanoo 20, Al Jamaan 25, Al Kuwaykibi 70 / Bruma 81