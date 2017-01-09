Galatasaray Odeabank kan kaybediyor

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve THY Euroleague’de oynadığı son 7 maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 505 sayı atarken potasında ise 578 sayı gördü.

Geçen senenin Eurocup şampiyonu Galatasaray Odeabank, bu sene adeta kan kaybediyor. Hem Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Euroleague'de mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki kulvarda da rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Galatasaray Odeabank, ligde oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı 1101 sayıya karşı 1091 sayı yedi. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş ve Pınar Karşıyaka'nın gerisinde bulunan Ergin Ataman'ın takımı, bu ekiplerden sadece Beşiktaş Sompo Japan'a karşı galibiyet elde edebildi.

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THY Euroleague macerası kötü başladı

Geçen sene Eurocup'ı kazanarak THY Euroleague'e doğrudan katılma şansı bulan Galatasaray Odeabank, istenen performansı gösteremedi. Şampiyon takımdan birçok oyuncusunu kaybeden sarı-kırmızılılar, takıma yeni takviyeler yapsa da başarıyı bir türlü yakalayamadı. Euroleague'de oynanan 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 12 yenilgiyle son sırada bulunan Galatasaray, bu müsabakalarda 1241 sayı atıp 1371 sayı yedi. Galatasaray Odeabank'ın bu kulvarda -130 averajı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği iki ligde de deplasman maçlarında kötü bir grafik sergiliyor. Euroleague ve ligde toplam 14 deplasman maçı oynayan Galatasaray Odeabank, bu mücadeleleri 11 mağlubiyet, 3 galibiyetle tamamladı. Ergin Ataman ve öğrencileri, rakip sahada yediği toplam 1126 sayıya engel olamadı.

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Takımın en skorer ismi Sinan Güler

Galatasaray Odeabank'ın ligde ve Euroleague'de oynadığı karşılaşmalarda en çok sayı atan ismi Sinan Güler oldu. Sinan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 153, Euroleague'de ise 178 sayı buldu. Sünan Güler'den sonra sayı anlamında takıma en çok katkı yapan isim ise Vladimir Micov oldu. Micov, ligde ve THY Euroleage'de oynadığı karşılaşmalarda toplam 284 sayı attı.