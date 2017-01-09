Hasan Ali Kaldırım’a sürpriz talip

Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım için İskoçya’da sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım için İskoçya'da sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu Celtic'in takibe aldığı kaydedildi.

Kurallar gereği sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncu ile görüşme yapılabilmesi ve imza atılabilmesi nedeniyle Celtic'in bu durumu kullanacağı aktarıldı.

Sunday Express'in özel haberine göre, Brendan Rodgers'ın transfer listesinde bulunan tecrübeli sol bek için 1 milyon poundluk bütçe hazırlandığı da kaydedildi. Ayrıca devre arası döneminde de görüşmeler yapabilen Hasan Ali, Celtic'in bir numaralı adayı olarak göze çarpıyor.

(Milliyet)