Mehmet Ekici bitti bitiyor

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde mutlu sona yakın... Takasa girecek Aatif, Trabzonspor kampına gidip Ersun Yanal ile görüştü. Sarı-lacivertli yönetim ise bu değiş tokuş olmasa bile Ekici’ye mutlaka imza attıracak.

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