Mehmet Ekici bitti bitiyor

Mehmet Ekici geri sayımda. Sarı-lacivertlilerin Antalya kampına dahil edilmeyen Aatif, dün Trabzonspor tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımın Antalya'da kaldığı otelde gerçekleşen görüşmede Ersun Yanal, Aatif'a planlarını anlattı. Başarılı futbolcuyu isteyen Antalyaspor'a da “Aatif'ı istiyorsanız bonservisini getirin yoksa oyuncunun aklını karıştırmayın” mesajı gitti.
Fenerbahçe yönetimi, takas gerçekleşmezse bile bonservis vererek Mehmet Ekici'yi alacak. Advocaat'ın ısrarla istediği orta saha için her yolu deneyen sarı-lacivertliler, kamp bitmeden imzayı attıracak. Oyuncu, Trabzonspor kampından Fenerbahçe'nin oteline gelip idmanlara başlayacak.