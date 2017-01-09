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13 Ocak 2017 20:00
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Mehmet Ekici bitti bitiyor

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde mutlu sona yakın... Takasa girecek Aatif, Trabzonspor kampına gidip Ersun Yanal ile görüştü. Sarı-lacivertli yönetim ise bu değiş tokuş olmasa bile Ekici’ye mutlaka imza attıracak.
08:509 Ocak 2017
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Mehmet Ekici bitti bitiyor

Mehmet Ekici geri sayımda. Sarı-lacivertlilerin Antalya kampına dahil edilmeyen Aatif, dün Trabzonspor tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavili takımın Antalya'da kaldığı otelde gerçekleşen görüşmede Ersun Yanal, Aatif'a planlarını anlattı. Başarılı futbolcuyu isteyen Antalyaspor'a da “Aatif'ı istiyorsanız bonservisini getirin yoksa oyuncunun aklını karıştırmayın” mesajı gitti.

08 Ocak 2017 Fenerbahçe gol oldu yağdı! Fernandao şov yaptı Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe ile PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor arasında oynanan hazırlık maçı Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe yönetimi, takas gerçekleşmezse bile bonservis vererek Mehmet Ekici'yi alacak. Advocaat'ın ısrarla istediği orta saha için her yolu deneyen sarı-lacivertliler, kamp bitmeden imzayı attıracak. Oyuncu, Trabzonspor kampından Fenerbahçe'nin oteline gelip idmanlara başlayacak.

Etiketler
Fenerbahçe mehmet ekici trabzonspor
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