Mitrovic ilk röportajını SÖZCÜ’ye verdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Matej Mitrovic, Türkiye'de ilk kez SÖZCÜ'ye konuştu. Başarılı savunma oyuncusu hedeflerini anlattı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman döneminin en yüksek bonservis ödenen isimleri arasına girerek Beşiktaş'a gelen Matej Mitrovic, ilk röportajını SÖZCÜ'ye verdi. Ali Aydın'ın sorularını yanıtlayan Hırvat stoper, hem kendini anlattı hem de hedefleri hakkında konuştu.

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Transferinle ilgili ne söylersin?

Çok mutluyum geldiğim için. Büyük bir kulüpte olduğumun, İstanbul gibi büyük bir şehre geldiğimin farkındayım. Burada üç büyük var; bu, benzersiz bir rekabet.

Hedeflerin nedir?

Çok kısa süredir antrenmanlara çıkıyorum. Süper Lig'e çok saygım var, sert bir lig. Adapte olmam için zamana ihtiyacım var. Kulübü tanımaya çalışıyorum. Geçen sene şampiyon oldu, bu sene de şampiyon olacaktır. Ben de bu takıma elimden geldiğimce katkı yapmak istiyorum. Gelecek sene de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum.

Tarzını anlatır mısın?

Oyunu iyi okuduğumu düşünüyorum. Rijeka'da oynadığım son 20 maçta sarı kart görmedim. Bu, beni değerlendirmek için iyi bir referans. Bana hangi özelliğimin iyi olduğunu sorarsanız, iyi pozisyon aldığımı söyleyebilirim. İki ayağımı da kullanıyorum. Çünkü bir stoper için bu çok önemlidir. Teknik olarak belli bir seviyenin üstünde olduğumu söyleyebilirim.

Hazır olmadığın konuşuluyor

Tek küçük problemim bu. Aslında benimle ilgili sıkıntı değil; Hırvatistan'daki futbol ve kurallarıyla ilgili. Son maçımı üç hafta önce oynadım ama bunu aşarım.

Bilic ve Mrmic ile konuştun mu?

Konuşmadım. Sadece menajerim Mrmic'ten bilgi aldı. Hem kulüp hem de lig ile ilgili. Bize söyledikleri çok yardımcı oldu.

Takımdan kimleri tanıyorsun?

Quaresma’yı izliyorum. Beck'i Almanya'da oynadığı dönemden, Adriano'yu Barcelona'dan, Marcelo'yu Hannover'den tanıyorum. Aramızda çok iyi arkadaşlık var.

Peki Şenol Güneş?

Menajerimden Şenol Güneş hakkında iyi şeyler duydum. Hrvoje Cale, Trabzonspor'da oynarken Şenol Güneş'in öğrencisiydi. Şenol hocanın oyuncunun gelişiminde çok etkili olduğu bana anlatıldı.

Terör olayları seni etkiledi mi?

Yeni yılda yaşanan olaylar benim transferim sırasında gerçekleşti. Bu tabii bir transfer için hoş değil ama şu an Türkiye'deyim. Teröre karşı yaşamayı bırakamayız ve ilk görevimiz işimizi devam ettirmek. Biz politikacı değiliz. Dünyanın her yerinde terör oluyor. Başka futbolcular ülkenize gelmeyebilir ama ben, ailem ve menajerim oturup konuşup Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Bu kararıma herkes sevindi. Türkiye birlikte olduktan sonra çözülmeyecek hiçbir şey kalmaz.