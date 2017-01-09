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Trabzonspor’da ikinci yarı mesaisi

Trabzonspor, ikinci yarı öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı sabah idmanıyla sürdürdü.
14:049 Ocak 2017
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Trabzonspor’da ikinci yarı mesaisi

Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor… Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Ardından iki kişilik gruplarla uzun ve kısa pas çalışmaları ile koordinasyon antrenmanı yapıldı. Bordo-mavili takımın basına kapalı olan idmanının ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi. Trabzonspor, kamp hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler
ersun yanal spor toto süper lig trabzonspor
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