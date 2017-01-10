Kendall Jenner ile NBA yıldızı Chandler Parsons arasındaki yakınlaşma ABD’nin gündemine oturdu

Victoria's Secret mankeni Kendall Jenner ile NBA yıldızı Chandler Parsons arasındaki yakınlaşma son dönemde ABD magazin basının 1 numaralı konusu oldu.

Victoria’s Secret mankeni Kendall Jenner ile NBA yıldızı Chandler Parsons arasındaki yakınlaşma son dönemde ABD magazin basının 1 numaralı konusu oldu. Kendall Jenner, Memphis Grizzlies’te oynayan Chandlers Parsons’ı maçlarda hiç yalnız bırakmıyor.

Parsons ise sık sık güzel mankenle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Kendall Jenner’ın ablası Khloe Kardashian da (sağda) NBA yıldızı Lamar Odom’la evlenip ayrılmıştı.

YILDA 22 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

28 yaşında ve 2.06 metre boyundaki Chandler Parsons, Memphis Grizzlies’ten yılda 22 milyon dolar para kazanıyor.