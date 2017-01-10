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15 Ocak 2017 19:00
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Aatıf Mehmet Ekici transferine taş koydu

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferi için Trabzonspor'a takas olarak sunduğu Aatıf Chahechouhe, gitmek için bu sezon alacağı paranın tamamını istedi.
15:3610 Ocak 2017
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Aatıf Mehmet Ekici transferine taş koydu
Fenerbahçe, Trabzonsporlu Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, takasla sonuçlandırmak istediği transfer için yeni çözüm yolları arıyor.

Lig TV’nin haberine göre, Mehmet Ekici’yle takası planlanan Aatif Chahechouhe gitmek için öne sürdüğü bir dizi istekte diretiyor. Faslı futbolcu özellikle Fenerbahçe’den gitmek için tüm sezon alacaklarını istiyor. Aatıf’ın bu ısrarı üzerine Fenerbahçe, takas yerine para formülünü de gündemine alabilecek.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Transfer döneminin en çok merak edilen sorusu Mehmet Ekici konusunda, Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe ve Beşiktaş’la görüşmeleri sürüyor.

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici’de siyah beyazlı yönetimin Trabzonspor’a sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş yönetimin devre arasında Mehmet Ekici’ye imza attırıp 26 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar Trabzonspor’a kiralayabileceği öğrenildi.

Orta saha rotasyonunda birçok oyuncusu bulunan Beşiktaş’ın Trabzonspor’a kiralama teklifini aktardığı ifade edilirken Olcay Şahan’ın da kiralık olarak transferi konusunda herhangi bir pürüz olmadığı kaydedildi.

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Etiketler
Aatif Fenerbahçe mehmet ekici trabzonspor transfer
Son güncelleme: 15:42 | 10.01.2017
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