Antalyaspor’a kar sürprizi… Yeni tesislerinde ilk çalışmasını yapmak isteyen kırmızı beyazlı takım, kötü hava şartlarıyla karşılaştı. Belek kampının ardından deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor müsabakasının hazırlanacak olan Antalyaspor, kar sürprizi yaşadı. Sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi’nde yağan kar nedeniyle antrenman sahaları beyaza büründü.
Bu yüzden saat 16.00’da başlayacak antrenman yerinde değişiklik yapıldı, çalışmanın saat 15.00’de Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılması kararlaştırıldı.