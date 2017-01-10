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ANTALYASPOR
15 Ocak 2017 16:00
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Antalyaspor’a kar sürprizi

Antalyaspor'un açılışı yeni yapılan Atilla Vehbi Konuk Tesisi'nde bugün yapılması planlanan antrenmanı, kar yağışı nedeniyle Hasan Subaşı Tesisi'ne alındı.
14:2610 Ocak 2017
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Antalyaspor’a kar sürprizi

Antalyaspor’a kar sürprizi… Yeni tesislerinde ilk çalışmasını yapmak isteyen kırmızı beyazlı takım, kötü hava şartlarıyla karşılaştı. Belek kampının ardından deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor müsabakasının hazırlanacak olan Antalyaspor, kar sürprizi yaşadı. Sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi’nde yağan kar nedeniyle antrenman sahaları beyaza büründü.

Bu yüzden saat 16.00’da başlayacak antrenman yerinde değişiklik yapıldı, çalışmanın saat 15.00’de Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılması kararlaştırıldı.

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