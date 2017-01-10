Beşiktaş’ta Osmanlıspor mesaisi başladı

Antalya kampı sonrasında tesislere dönen Beşiktaş, Osmanlıspor ile Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmana sahada bireysel çalışan Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan koşular ve sitreching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 16.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.