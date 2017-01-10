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Beşiktaş’ta Quaresma’nın imza atması an meselesi

Siyah-beyazlı takımda, Olcay’ın Trabzonspor’a gitmesi veQuaresma’nın yeni sözleşmeye imza atması an meselesi.
10:0010 Ocak 2017
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Beşiktaş’ta Quaresma’nın imza atması an meselesi

AMK GAZETE

Ricardo Quaresma'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya kararlı olan Beşiktaş yönetimi, bu hafta yeniden masaya oturacağı Portekizli yıldıza son teklifini sunacak. Çin'den ve Avrupa'dan ciddi talipleri olan 33 yaşındaki Q7, buna rağmen 1.7 milyon Euro'luk yıllık garanti ücretinin 2 milyon Euro'ya çıkarılması karşılığında 2 sene daha takımda kalıp siyah-beyazlı formayla jübilesini yapma niyetinde.

İç ve dış transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın ise Trabzonspor'a gitme ihtimali giderek güçleniyor. Bordo-mavililerin çalıştırıcısı Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki milli futbolcu, geniş kadroda forma şansı çok zorlaştığı için bu transfere sıcak bakıyor. Başkan Muharrem Usta'nın Antalya'da bizzat görüştüğü Olcay'ın, bugün-yarın Karadeniz'in yolunu tutması sürpriz olmaz olmaz.

Etiketler
beşiktaş Quaresma spor toto süper lig
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