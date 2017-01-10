Cimbom’da favori Nicolas Lombaerts

Vitor Hugo’da aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar, Zenit’in gözden çıkardığı 31 yaşındaki Lombaerts’i renklerine katmak için harekete geçti. Lucescu’nun kolaylık sağlayacağına söz vermesi üzerine yönetimtransferi bitirme aşamasına geldi.

AMK GAZETE

Savunmaya en az bir takviye yapmak isteyen G.Saray yönetimi, Zenit forması giyen ve Rus ekibinin gözden çıkardığı Nicolas Lombaerts transferinde sona yaklaştı. Daha önce Vitor Hugo'yu ön planda tuttuğu için Lombaerts için ağırdan alan yönetim, Konya maçının yaklaşmasıyla birlikte vites yükseltti. Serdar ve Koray'ın sakatlığı, Chedjou'nun da yolcu olması nedeniyle stoperde aciliyet var.

Semih ve Hakan'ın alternatifsiz kalmasını istemeyen yönetim, Hugo'nun bonservisini karşılayamayacağı için Lombaerts için harekete geçti. En kısa sürede Rusya'ya sefer düzenleyecek olan yönetim, daha önce temasta bulunduğu Belçikalı yıldızın transferini noktalayacak. Lombaerts de daha fazla forma şansı bulacağı için G.Saray'a sıcak bakıyor.