Denizlispor deplasman performansına güveniyor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Denizlispor'da gözler pazar günü İzmir'de oynanacak Göztepe maçına çevrilirken yeşil siyahlı takım, deplasman performansına da güveniyor.

İlk yarıda Evkur Yeni Malatyaspor’dan sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım olduklarını hatırlatan Asbaşkan Ali Fırat, Göztepe maçına da galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Üst sıralarda yer alan rakipler karşısında daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Denizlispor gibi oynarsak, bu ligde yenemeyeceğimiz takım olamaz” dedi.

Öte yandan antrenmanlarda hafta başından bu yana taktik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Ali Tandoğan’da 3 puan hesapları yapıyor. Arka adalesindeki sorun yüzünden hazırlık maçlarında oynamayan Sankoh’un durumunun iyi olduğu belirtilirken Ali Tandoğan’ın futbolcularına, “Ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Göztepe özellikle hücumda etkili bir ekip. Takım savunmasını doğru uygularsak, İzmir’den puanla döneriz” uyarısında bulundu.

Denizlispor’da Cihan Özkaymak ile altyapıdan kaleci Ömer Yazıcı ve İlter Taşkın, 25 kişilik kadroya alındı.