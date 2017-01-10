Galatasaray Garry Rodrigues transferini resmen duyurdu! Sözleşme detayları…

Galatasaray, PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, PAOK’tan transfer ettiği Garry Rodrigues’in bedelini açıkladı. Hollanda doğumlu futbolcu için Yunan ekibine bonservis bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödenirken, oyuncuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı takım, Rodrigues’e bu sezon için 675 bin Euro ödeyecek. Garry Rodrigues diğer sezonlar için yıllık 1 milyon 350 bin Euro alacak.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve Kulübü PAOK FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3.500.000 EUR tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20’si de PAOK FC kulübüne ödenecektir.Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2016-2017 sezonu için net 675.000 EUR sabit transfer ücreti2017-2018 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti2018-2019 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti2019-2020 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti2020-2021 sezonu için net 1.350.000 EUR sabit transfer ücreti

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11’de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GARRY RODRIGUES KİMDİR?

27 Kasım 1990 Hollanda doğumlu Rodrigues, milli takım olarak Yeşil Burun Adaları’nı tercih eden bir isim… Futbola 14 yaşında Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, 2007’de yeşil sahadaki kariyerine Portekiz’de Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda’nın XerxesDZB takımıyla yaşayan kanat oyuncusu, ilk büyük transferini ise 2012’de ADO Den Haag’a yaptı.

1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht’te kiralık olarak geçiren Garry, buradaki altı aylık perfromansıyla Levski Sofya’nın dikkatini çekti. 2013 ara transfer döneminde Bulgaristan’a transfer olan Hollandalı oyuncu ilk senesinde Bulgaristan Kupası’nda takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.

Rodrigues ikinci senesine hızlı başladı. İlk yarıda ligde 11, kupada ise 3 gol atan oyuncu takımının ligde ilk 3 sırada tutunmasını sağladı. Buradaki iyi futbolu ona La Liga’nın kapılarını açtı. 2014 Ocak’ta Elche’ye kiralık olarak giden Rodrigues 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan’da devam etme kararı aldı.

PAOK ile 2015-16 sezonunda 36 maça çıkan Rodrigues 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax’a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tiflis’i geçip UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11’i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.