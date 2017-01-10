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14 Ocak 2017 13:30
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Golcü Glynor Plet, Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı forvet Glynor Plet'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
20:2010 Ocak 2017
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Golcü Glynor Plet, Alanyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerbirliği’nden Michel Landel’i kadrosuna katan Antalya temsilcisi, İsrail’in Maccabi Haifa takımında forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı forvet oyuncusu Glynor Plet’i de transfer etti.

Anlaşmaya varılan Plet, sağlık kontrolünden geçerek kendisini 2,5 yıllığına Aytemiz Alanyaspor’a bağlayan imzayı attı. Daha önce Heracles, Twente, Genk, Hapoel Beer Sheva, Go Ahead Eagles ve Zulte Waregem formalarını giyen Plet, bu sezon Maccabi Haifa formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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Aytemiz Alanyaspor Glynor Plet
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