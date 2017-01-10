Halkbank, Arkasspor’a set vermedi

Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Arkasspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Arkasspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Balıkesir Yeni Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 20-25 ve 24-26’lık skorlarla sona erdi. Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yarı finalde karşılaşacak.

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru Ayata

ARKASSPOR: Sanders, Borges, Sanchez, Gökhan, Hakkı, Caner, Mustafa, Ahmet, Yiğit, Muhammed, Hasan

HALKBANK: Burutay, Mustafa, Kemal, Vincic, Emre, Kooy Dick, Miljkovic, Hasan, Caner, Rıfat

SETLER: 19 -25, 20-25, 24-26

SÜRE: 85 dakika (27, 25, 33)