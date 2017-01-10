Higuain DM yürüyüşünde duvara tosladı

İtalya'da son zamanların en gözde modelleri arasında olan Antonella Fiordelisi, Juventus'un yıldızı Gonzalo Higuain ile arasında geçen yazışmayı açığa vurdu.
Yıldız futbolcunun kendisinden kalçalarının fotoğraflarını yollamasını istediğini söyleyen 18 yaşındaki model, bunu reddettiğini ifade etti.
Fiordelisi Higuain'in bu isteğine karşılık, "Gonzalo üzgünüm. Bana Salerno'da yürüyüş ve bir kahve teklif edersen gelmeye hazırım." diye yanıt verdi.
Gonzalo Higuain'in kalçaların fotoşop mu gerçek mi bana fotoğraf gönder dediğini söyleyen genç model, buna karşılık surat fotoğrafı gönderdiğini belirtti.
Yazışmaların basına sızmasının ardından pişman olduğunu söyleyen 18'lik manken, "Bunu fark ettiğimde yazışmaları sildim ama çok geçti. Ona zarar vermek istemezdim. Bana her şeyi benim yaptığımı söyediler. Onunla hiç yazışmayı düşünmedim ama o beni kara listeye aldı. Umarım onunla doğal şartlarda görüşürüz" diye konuştu.