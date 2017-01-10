İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-1 Galatasaray HDI Sigorta

Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Halkbank'la eşleşti.

Balıkesir’de düzenlenen Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Halkbank’la eşleşti. Balıkesir Yeni Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25 -17, 27- 25, 21-25 ve 25-22’lik skorlarla sona erdi. Galatasaray Antrenörü Nedim Özbey, son setteki itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Yarın aynı salonda oynanacak yarı final müsabakalarında 16.00’da İnegöl Bld-Fenerbahçe, 19.00’da ise Halkbank-İstanbul BŞB karşı karşıya gelecek.

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Ali Bağde (xx)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Rouzier (xxx), Berkan (xx), Özkan (xxx), Arslan (xx), Price (xxx), Mert (xx), Marechal (xxx), Kadir (xx), Burak (xx), Erdem (xx), Caner (xx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Murathan (xx), Yasin (xx), Halil İbrahim (xx), Bartman (xx), Hüseyin (xx), Samuel Tuia (xx), Can (xx), Emre (xx), Melih (xx), Emin (xx), Doğukan (xx)

SETLER: 25 -17, 27- 25, 21-25, 25-22

SÜRE: 124 dakika (27, 35, 32, 30 )