Jennifer Lopez’in doğumgünü hediyesi: Cristiano Ronaldo

Jennifer Lopez, kuzeni Tiana Rios'un doğumgününe hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'yu getirdi. Portekizli futbolcu, yakın arkadaşı olduğu J-Lo'nun istediğini kırmadı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, kuzenine eşsiz bir doğum günü hediyesi verdi. Lopez, kuzeni Tiana Rios’un bu özel gününe Cristiano Ronaldo’yu getirdi. Rios, hayranı olduğu futbolcuyu karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen doğumgünü partisinde Real Madrid’in yıldızı Ronaldo, arkadaşı Lopez’in ricasını kırmadı.

FIFA 2016 en iyi oyuncu ödülü Cristiano Ronaldo`nun Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı formasıyla rüya gibi bir sene geçiren Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülüne layık görüldü. Ronaldo ödül konuşmasında rakibi Messi'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. İlgili Haberi Oku Ünlü pop yıldızının partide üzerindeki Real Madrid tişörtü ise dikkat çekti. Lopez, kuzeninin Ronaldo’nun büyük hayranı olduğunu ve doğumgününde ona küçük bir sürpriz yapmak istediğini söyledi.Portekizli yıldız Rios’un doğumgününü ona sarılarak kutladı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz gün yılın en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak sükse yapmıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER