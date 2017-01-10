Kenetlenirse başarır

Galatasaraylı taraftarların bu günlerde takımları için ortak görüşü altyapı antrenörü Riekerink ile şampiyonluğun zor olduğu yönünde. Oysa takımın başarısı için hocanın yanı sıra yönetimin etkisi de önemlidir. 2007-08 sezonunun bitimine 6 hafta kala Feldkamp istifa etmiş, takımın başına Cevat Güler getirilmiş, Galatasaray şampiyon olmuştu. Dönemin yöneticileri Adnan Polat ile Adnan Sezgin, Güler'e çok yardımcı olmuştu. Riekerink'in takımın başına getirilmesinin nedeni belli aslında. Ancak yarışmacı bir hoca yerine yetiştirici bir teknik adamla çalışmanın sıkıntısını yaşadı sarı kırmızılılar ilk yarıda.

Hocanın tüm iyi niyetine rağmen istenen başarıyı göremedi taraftarlar. İlk 11'ini oluşturmada futbol sorumlusu Sayın Levent Nazifoğlu, özelliklle Sayın Alp Yalman'nın ciddi etkisi olduğu biliniyor. Riekerink ile topa daha çok sahip olmayı isteyen bir yapıya bürünen Galatasaray, temposunu biraz arttırıp daha dikine oynamayı başarırsa şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Tüm olumsuzluklara rağmen Galatasaray'ın devreyi liderin 3 puan getisinde bitirdi.

İkinci yarıda iyi futboldan çok skor ön plana çıkacaktır. Burada da tecrübe devreye girecektir. Muslera, Selçuk, Sneijder, Eren gibi tecrübeli ayakların yanı sıra Bruma gibi genç ve başarıya aç bir oyuncunun kadroda olması Galatasaray'ın en büyük avantajlarından biridir. Ayrıca her futbolcu sahada sorumluluk almalı, kendiistatistiklerini geliştirmek için değil, takım için mücadele etmeli. Şampiyonluk yarışında takımının arkasında kenetlenen taraftar ve camia bir adım öne çıkacaktır. Galatasaray yöneticileri de taraftarları da bunu en iyi bilenlerdendir.