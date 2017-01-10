Levent Şahin: Kebap gibi takım olacağız

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Şehrimizin özelliklerini sahaya yansıtacağız; sıcakkanlı, cesur ve coşkulu. Adana tabiriyle kebap gibi takım geliyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ligde kalacağız” dedi.

AMK GAZETE

A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığı görevini de üstlenen ve Adanaspor'un başına geçen Levent Şahinkendine ve takımına güveniyor. Bütün hesabınımayıs sonuna göre planladığını söyleyen Şahin, “Cesaretimiz Adanalı olmamızdan kaynaklanıyor. Bütün enerjimizi ligde kalmak için harcayacağız. Daha 10 gündür takımla birlikteyiz. Ama her antrenman sonrasında oyuncu grubunun bize verdiği enerji bizi daha çok cesaretlendiriyor. İlk amaç ligde kalmak” dedi.

Ligin ikinci yarısında en büyük itici gücün Adana halkı olacağının altını çizen deneyimli teknik adam, “Bizimverdiğimiz coşkuya taraftarlardan cevap bekliyoruz. Bumemleketin bir evladı olarak, bu kentin insanının istediği zaman ne yapacağını en iyi ben bilirim. Seyirci ile öne çıkmak istiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun, gerçek bir Adanalı olarak, her zaman onları yanımızda istiyoruz. Onlar yanımızda olursa bu takım ikinci yarıya damga vurur” diye konuştu.

İlk maçlarının Fenerbahçe ile olmasının kendilerini korkutmadığını da söyleyen Levent hoca, “Biz her takıma saygı duyuyoruz. 18 finalmaçımız var. Tabii ki takımbazında Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek gücümüz yok. Ancak cesaretimiz var. Takım ayırma lüksümüz ise yok. Başakşehir maçındaki isteği ve coşkuyu ikinci yarıdakimaçlardada gösterirsek zaten işimiz kolay. İnşallah ligde kalacağız ve asıl görevimiz de ondan sonra başlayacak” şeklinde konuştu.

KESİNLİKLE TORPİLLİ DEĞİLİM

“Geçmisimi araştırsınlar ondan sonra bu tür yakıştırmalar yapsınlar. Kariyerim ortada. Tırnaklarımla kazıyarak bu günlere geldim. Paraşütle bir yerlere inmedim. 2. Lig, 3.Lig, A2 Milli Takım, genç milli takım. Son üç yıldan beri de Fatih Terim'in yardımcı antrenörüyüm. 10'dan fazla kulüpte bugüne kadar görev aldım. En alt kademeden en üste kadar görev yaptım.”

“FATİH TERİM’E MİNNETTARIM”

Desteğinden dolayı Fatih hocaya sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanla kendisi görüştü. Onlar şartları belirlediler ondan sonra ben göreve başladım. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. Kendisinden bir şey öğrenmedim desem kendisine saygısızlık ve haksızlık etmiş olurum. Çok şey kattı bana. Çok şey deneyimledim. Avrupa Şampiyonası'na birinci yardımcı antrenör olarak gittim. Ama bence kişilik anlamında bana kattığı değerler daha önemli.