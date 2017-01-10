Lucas Podolski Çin’e transferini yalanladı

Bir organizasyona katılmak için Almanya’ya giden Lukas Podolski, Çin’e transferini ‘söylenti’ olarak yorumladı ve İstanbul’a döneceğini söyledi.

AMK GAZETE

Transfer döneminin hareketli takımlarından G.Saray'da geleceği en fazla merak edilen isimolan Lukas Podolski, kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Çin'e sadece 10 milyon Euro gibi çok yüksek bir yıllık ücret karşılığında transfer olmaya sıcak baktığı bilinen yıldız isim, bir organizasyona katılmak için gittiği Almanya'da, transfer söylentilerini yalanladı.

Çin’e gideceği yönünde çıkan haberleri, ‘söylenti' olarak yorumlayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a döneceğini açıkladı. G.Saray yönetimi 7 milyon Euro karşılığında Beijing Guoan ile anlaşmış ve Alman yıldızdan bir karar vermesini istemişti. Poldi'nin bu sözleri, Çin'den daha fazla para koparmak için söylediği düşünülürken, Guanghzhou kulübü ise yıldız isimle ilgilenmediklerini açıkladı.