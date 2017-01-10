Messi’nin heykelini parçaladılar

Barcelona'nın dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin Arjantin'deki heykeline saldırı düzenlendi.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi’nin Buenos Aires’te bulunan heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Ortadan ikiye parçalanan heykel geçen yıl Haziran ayında açılmıştı.

Buenos Aires hükümeti Kafa ve kol kısmı zarar gören heykeli onarma çalışmalarına başlandığı belirtti.

Lionel Messi’nin heykelinin olduğu Buenos Aires’in “Paseo de la Gloria” meydanında, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs’ta dört kez şampiyonluk yaşayan Manu Ginobili, Formula 1’i beş defa zirvede bitiren Juan Manuel Fangio ve bir grand slam zaferi elde eden Gabriela Sabatini’nin de arasında yer aldığı birçok Arjantinli ünlü sporcunun heykeli bulunuyor.