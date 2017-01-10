Sandro, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'un sözleşme imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro, ilk çıktığı antrenmanında sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Antalyaspor’un teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılan antrenmanda yeni transfer Sandro da yer aldı. Rıza Çalımbay, antrenmandan önce futbolcularıyla sahada kısa süreli bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise kırmızı beyazlılar küçük sahada kaleli taktik maç yaptı.

Antrenmanda yeni transfer Sandro’nun yeni takımındaki ilk antrenmanında Brezilyalı Motta ve Diego ile bir süre sohbet ederken neşeli olduğu gözlendi. 27 yaşındaki stoperin 33 numaralı formayı giyeceğini açıklandı.

ETO’O HIRSLI

Antalyaspor’un dünyaca ünlü Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’nun antrenmanda hırslı olduğu gözlendi. Beşiktaş ile oynana hazırlık maçında burnu kırılan kaleci Ozan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Ozan’ın sezon sonunda ameliyat olacağı belirtildi.