FIFA’dan Dünya Kupası için flaş karar

FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı.

FIFA, devrim gibi bir karara imza attı ve 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 48 takımın katılmasını onadı. Karar oybirliğiyle alınırken, 2026’dan itibaren Dünya Kupası’na 48 takım katılacak ve 3’er takımlı toplam 16 grup olacak.

Son değişiklik 98’de!

Bundan önceki değişiklik ise Fransa ’98 öncesi yapılmış ve Dünya Kupası’ndaki takım sayısı 24’ten 32’ye çıakrılmıştı.

Infantino açıklamıştı

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önceden, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları’nda 2026’dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklamış, bu sözler tüm spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Avrupa Şampiyonası da değişmişti

Hatırlanacağı üzere 16 takımla oynanan Avrupa Şampiyonası da EURO 2016 itibariyle 24 takıma çıkarılmış hatta Milli Takımımız bu artış sayesinde Fransa’daki turnuvaya katılmıştı. Dolayısıyla Dünya Kupası’na katılım şartları da ciddi anlamda kolaylaşmış oldu.