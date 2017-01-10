Spor Toto All-Star 2017 kadroları açıklandı

Bu yıl 'Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza' parolasıyla 15 Ocak günü Ülker Sports Arena'da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017'nin oylama süreci tamamlandı. Banvit'ten Jordan Theodore'un en yüksek oy rakamına ulaştığı oylama sonucunda Asya ve Avrupa karmaları kesinleşti.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan ‘Spor Toto All-Star 2017’de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Asya ve Avrupa karmaları belli oldu.

16 Aralık – 9 Ocak tarihleri süresince BSL’nin oylama partneri RedBull.com’un katkılarıyla BSLallstar.com adresinde devam eden oylama sonucunda Banvit’ten Jordan Theodore, 30 bin 727 oyla oylama şampiyonu olurken, Avrupa Karması’nda da Cedi Osman, 23 bin 727 oyla en üst sırada yer aldı. 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da karşı karşıya gelecek iki yıldızlar karmasından Asya Karması’na TOFAŞ’ın Baş Antrenörü Orhun Ene, Avrupa Karması’na ise Anadolu Efes’in teknik patronu Velimir Perasovic koçluk yapacak.

Spor Toto All-Star 2017’de oyuna ilk beşte başlayacak oyuncular halk oylamasıyla belirlenirken, yedekler de oylama rakamları ve antrenör tercihleri de göz önünde bulundurularak belirlendi.

‘Parkenin Sihirbazları, Türkiye için Omuz Omuza’ parolasıyla düzenlenen ve tüm gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak olan organizasyon süresince Parkenin Sihirbazları, Asya ve Avrupa Karmaları’nın gösteri maçının yanı sıra Yetenek, 3 Sayı ve Smaç Yarışmaları’nda maharetlerini spor severlerin beğenisine sunacak.

Sürpriz devre arası etkinliklerinin renk katacağı Spor Toto All-Star 2017, tribünleri dolduran basketbol severlere çeşitli gösteriler, ödüllü yarışmalar, sürpriz performanslar ve Ülker Sports Arena’nın muhteşem atmosferi ile unutulmaz bir All-Star deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

‘Yılın Basketbol Olayı’nı yerinde takip etmek isteyen tüm spor severler için etkinliğin bilet satışları, Biletix.com adresinde devam ediyor.

ASYA KARMASI

Oyuncu Kulübü Toplam Oy

Jordan Theodore (Banvit) (30.727 oy)

Kostas Sloukas (Fenerbahçe) (23.629 oy)

DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka) (22.710 oy)

Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe) (16.994 oy)

Ekpe Udoh (Fenerbahçe) (27.273 oy)

YEDEKLER:

1- Barış Ermiş (TOFAŞ) (7.075 oy)

2- Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka) (1.125 oy)

3- Furkan Korkmaz (Banvit) (4.767 oy)

4- Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak) (11.482 oy)

5- Julian Wright (Trabzonspor MP) (4.799 oy)

6- Okben Ulubay (Yeşilgiresun Bld.) (12.498 oy)

7- Davon Jefferson (Gaziantep) (408 oy)

Baş Antrenör: Orhun Ene

AVRUPA KARMASI

Oyuncu Kulübü Toplam Oy

Sinan Güler (Galatasaray OB) (22.788 oy)

Thomas Heurtel (Anadolu Efes) (21.438 oy)

Cedi Osman (Anadolu Efes) (23.727 oy)

Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş) (22.965 oy)

Vladimir Stimac (Beşiktaş SJ) (22.885 oy)

YEDEKLER:

1. Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş) (16.965 oy)

2. Kenny Hayes (Dİ Büyükçekmece) (11.639 oy)

3. Jaka Klobucar (İstanbul BBSK) (277 oy)

4. Austin Daye (Galatasaray OB) (11.710 oy)

5. Earl Clark (Beşiktaş SJ) (8.577 oy)

6. Bryant Dunston (Anadolu Efes) (11.047 oy)

7. Semih Erden (Darüşşafaka Doğuş) (5.829 oy)

Baş Antrenör: Velimir Perasovic

LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI

Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan)

Berk Uğurlu (Fenerbahçe)

Alp Karahan (Pınar Karşıyaka)

Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank)

Yiğit Arslan (TOFAŞ)

Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI

Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)

Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)

Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)

Sean Armand (İstanbul BBSK)

Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol)

Vasilije Micic (TOFAŞ)

METLIFE SMAÇ YARIŞMASI

Tyler Honeycutt (Anadolu Efes)

Furkan Korkmaz (Banvit)

Josh Owens (Pınar Karşıyaka)

Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park)

Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Jan Vesely (Fenerbahçe)