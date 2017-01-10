Trabzonspor’a Rodallega şoku

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği 31 yaşındaki golcü için Akhisar ile anlaşan bordo-mavili yönetim, tecrübeli santrforu ikna edemedi.

AMK GAZETE

Şu ana kadar Emmanuel Mas ve Pereira'yı renklerine bağlayarak kanat beklerini sağlama alan Trabzonspor, hücum hattına yapacağı takviyeler için harekete geçmişti. Trabzonspor yönetimi, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Hugo Rodallega için Akhisar Belediyespor'la el sıkıştı.

Anlaşmaya göre Mustafa Yumlu ve bir miktar para Ege ekibine verilecek, Rodallega ise Trabzonspor'un yolunu tutacaktı. Geri adım atmıyor. Ancak Kolombiyalı forvetin verdiği yanıt herkesi şoke etti. Akhisar ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rodallega, takımdan ayrılmak istemediğini, Trabzon'a da gitmeyeceğini söyledi.

İki kulüp yöneticilerinin yaptığı baskıya rağmen Rodallega'nın geri adım atmadığı belirtildi. Kolombiyalı futbolcunun menajeriyle son bir görüşme daha yapılacağı gelen bilgiler arasında.