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FENERBAHÇE
15 Ocak 2017 19:00
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Volkan Demirel: Adana ve Başakşehir maçları önemli

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'deki ikinci yarı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
09:0410 Ocak 2017
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Volkan Demirel: Adana ve Başakşehir maçları önemli

AMK GAZETE

Geriden geldiği şampiyonluk yarışında oyununu geliştiren F.Bahçe'de planlar ikinci yarının ilk haftalarınagöre yapılıyor. Kaptan Volkan Demirel de ilk 6 haftanın çok önemli olduğunu, özellikle devre arası dönüşü oynanacak iki maçın kaderi çizeceğine işaret etti.

Volkan, “Adana ve Başakşehir maçları çok önemli. Bu iki maçı kayıpsız geçersek şampiyonluk havasını yakalarız ve şampiyonluk yolunda önümüz açılır. Başakşehir bize yenilirse düşüşe geçebilirler. Bizde hoca iyi, takım iyi, arkadaşlık iyi. Bu iyiler bizi şampiyonluğa ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Fenerbahçe spor toto süper lig volkan demirel
Son güncelleme: 09:25 | 10.01.2017
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