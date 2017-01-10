Ziraat Bankası 2-3 İnegöl Belediyespor

Kupa Voley (Türkiye Kupası) çeyrek final mücadelesinde İnegöl Belediye ile karşılaşan Ziraat Bankası karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Erkekler Kupa Voley final karşılaşmalarının ilk gününde İnegöl Belediyespor, iki kez geriye düştüğü maçta Ziraat Bankası’nı tie-break setinde 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Balıkesir Yeni Spor Salonu’ndaki müsabakanın setleri 26-24, 22-25, 25-22, 21-25 ve 10-15’lik skorlarla sona erdi. Bursa temsilcisi, Fenerbahçe-Maliye Piyango eşleşmesinin tur atlayanı ile yarın aynı salonda saat 16.00’da finale çıkma mücadelesi verecek.

Ziraat Bankası 2-3 İnegöl Belediyespor

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Ramazan Demiröz (xx), İsmail Yıldırım (xx)

ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink (xx), Vahit Emre (xx), Nillson (xxx), Savani (xxx), Koray (xx), Ulaş (xx), Serkan (xx), Lee (x), Baturalp Burak (x), Cüneyt (x)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bahov (xxx), İbrahim Ersin (xxx), Caner (xxx), Gazmend (xxx), Görkem (xx), Klapwijk (xxx), Beytullah (xxx), Özer (xxx), Tunç (xx), Mehmet (xxx)

SETLER: 26-24, 22-25, 25-22, 21-25, 10-15

SÜRE: 134 dakika (28, 27, 30, 31, 18)

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Erkekler Kupa Voley final karşılaşmalarının ilk gününde İnegöl Belediyespor, iki kez geriye düştüğü maçta Ziraat Bankası’nı tie-break setinde 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. Balıkesir Yeni Spor Salonu’ndaki müsabakanın setleri 26-24, 22-25, 25-22, 21-25 ve 10-15’lik skorlarla sona erdi. Bursa temsilcisi, Fenerbahçe-Maliye Piyango eşleşmesinin tur atlayanı ile yarın aynı salonda saat 16.00’da finale çıkma mücadelesi verecek.