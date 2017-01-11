33 hakeme FIFA kokartı takıldı

33 hakeme FIFA kokartı takılırken Halil Umut Meler, Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan ilk defa kokart sahibi oldu.

Antalya’da düzenlenen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri’nde 33 hakeme FIFA kokartı takıldı. FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemleri Esat Sancaktar ve Serkan Olguncan ilk defa kokart sahibi oldu.

Turizm merkezi Belek’teki bir otelde düzenlenen 2016- 2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri’nin son programında FIFA Kokart Töreni gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu açılış konuşmasında, futbolun vitrini olan üst 2 ligde hakemlerin sezon başında başarılı olmasına rağmen bazı haftalarda futbol kamuoyunun dikkatini çekecek hataların yaşandığını anlattı. 16’ncı haftanın beklenilmeyen şanssız hatalarla tamamlandığını anlatan Namoğlu, “Hakemliğin kaderidir. Tüm dünyada olduğu gibi 89 dakika mükemmel yönetim gösterirsiniz ama maalesef başarı için yeterli olmuyor. Bir hatalı kararınız 89 dakika iyi yönettiğiniz maçı sıfırlar. Bu hataları en aza indirmek için UEFA ve FIFA kriterlerinde eğitim yöntemlerinden değişim süreci başlattığımız belirtmek isterim. Unutulmaması gereken yeniliklerin ve süreç gereken değişikliklerin sancılı olabileceğini unutmamak gerekir. Merkez Hakem Kurulumuz eğitim konusunda federasyonumuzun desteği ile UEFA ve FIFA’nın en iyi eğitmenleri ile çalışmaktadır” diye konuştu.

KOKART TAKAN HAKEMLER

FIFA HAKEMLERİ: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan, Ekrem Kan.

KADIN FIFA HAKEMLERİ: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Dilek Koçbay.

KADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ: Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru.

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ: Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu, Bülent Kökten.

FIFA FUTSAL HAKEMLERİ: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi, Serhat Çelik.

FIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİ: Fatma Özlem Tursun