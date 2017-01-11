Advocaat’ın planı dokuz puan

Fenerbahçe’nin hocası Dick Advocaat, futbolcularına “İlk yarıdaki puan kayıplarındaki hataları yapmayacağız. Şampiyon olmak istiyorsak, ilk 3 maçta 9 puan almalıyız” diyerek seslendi.

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Dick Advocaat, ikinci yarının planını çizdi ve oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, “İlk yarıdaki takım istatistiklerinden memnun değilim. İkinci yarıda bu istatistikleri daha yukarıya çekeceğiz. Çünkü çok daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahibiz. İkinci yarının ilk 3 haftasında hedefimiz 9 puan. İlk yarının ilk 3 haftasında 8 puan kaybetmiştik. Aynı hatayı yapmayacağız, şampiyon olmak istiyorsak 3 maçta 9 puan almalıyız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe`ye bir Ukraynalı daha Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergiy Sydorchuk için Dinamo Kiev'in kapısını çaldı. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Oleksandr Karavaiev'den sonra bir başka Ukraynalı futbolcuyu daha kadrosuna katmış olacak. İlgili Haberi Oku

YÖNETİMİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan yönetim İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle, yarın bitecek olan Antalya kampını cumartesiye kadar uzatma teklifinde bulundu. Ancak Advocaat, “Yaptığımız programa harfiyen uyalım. Büyük bir aksilik olmazsa perşembe günü İstanbul'a dönüp, Adanaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürelim” diyerek bu öneriyi veto etti. Bunun üzerine Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hummalı bir temizleme çalışması başlatıldı.