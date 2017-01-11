Alanyaspor Rizespor’a odaklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da cumartesi oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Aytemiz Alanyaspor’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor. İlk yarının son maçı öncesinde ülkesine giden Brezilyalı Vagner Love ise takımının ikinci yarı kampı ve Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarında yer almadı.

Hava muhalefeti nedeniyle gelemediği belirtilen Love’un 12 Ocak Perşembe günü Alanya’da olması bekleniyor. Aytemiz Alanayaspor teknik direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışmalarına geçen turuncu yeşilliler ilk olarak sınırlı alanda minyatür kale, ardından daha geniş alanda çift kale taktik maç yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Antrenmana İsrail’in Maccabi Haifa takımından trasfer edilen forvet oyuncusu Glynor Plet de katıldı. Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmanda yer almazken, Nuru Suley ise fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Ülkelerinin milli takımında bulunan N’Skala, Gassama ile kendine kulüp bulması istenen Sajad, Gökay İravul, Abdoulaye Ba ise antrenmana katılmadı. Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını 12 Ocak Perşembe günü 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

VAGNER LOVE GELEMEDİ

Kart cezalısı olduğu için forma giyemediği 25 Aralık’taki Galatasaray maçından 2 gün önce ülkesi Brezilya’ya giden yıldız futbolcu Vagner Love ise Çaykur Rizespor maçına 3 gün kalmasına rağmen Alanya’ya dönemedi. Takımının devre arası kampı ve Rizespor maçı hazırlık çalışmalarında yer almayan tecrübeli futbolcunun olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal olması sonrası geciktiği belirtildi. Kulüp yöneticilerinin irtibatta olduğu Vagner Love’un yarın Alanya’da olması bekleniyor.