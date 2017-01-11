Antalya Galatasaray’a kabus oldu

Sezonun ikinci yarısına ‘şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da işler hiç de hesaplandığı gibi ilerlemiyor. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'yı tercih eden sarı-kırmızılılar burada aradığını bulamadı.
Halid KAYACAN / HABER ANALİZ
Çünkü birçok isim sakatlık yaşarken, başta Podolski olmak üzere bazı yıldızlar da yeterli çalışma fırsatı bulamadı. Üstüne bir de önceki gün Suudi Arabistan'da Al Ettifaq ile oynanan ve 3-1 kaybedilen hazırlık maçı eklenince ortaya kötü bir tablo çıktı. Dilerseniz futbolcular kamp değerlendirmesine bir göz atalım…
KAMPIN YILDIZI SEMİH KAYA: Chedjou'nun gönderilecek, Serdar Aziz ve Koray'ın hâlâ sakat olması Semih'e ayrı bir önem kattı. Kampın yıldızları arasındaydı.
FERNANDO MUSLERA: Antrenman sırasında direkten gelen top serçe parmağının kırılmasına neden oldu. Özel eldiven yapılan Nando, Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
ERAY İCAN: Arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Eray, idmanlarda bile yer alamadı.
CENK GÖNEN: Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Cenk, burada kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi. Konya'da olmayacak.
SABRİ SARIOĞLU: Tam anlamıyla istenen kondisyonu yoktu. Görev aldığı hazırlık maçında hatalar yaptı. Hırsı tek avantajı olarak dikkat çekti.
LUIS CAVANDA: Takımdan gönderilmesi planlanan Belçikalı, arkadaşlarından ayrı çalıştı.
MARTIN LINNES: Riekerink'in adeta jokeri konumunda. Sol kanatta bile gördüğümüz Norveçli Arabistan'da stoper de oynayarak ‘Bana görev verilirse her yerde oynarım'mesajını verdi.
HAKAN BALTA: Galatasaray’ın döviz gibi değerli unsurlarının başında geliyor. Deneyim, pozisyon alma ve soğukkanlılığı diğer gençlere örnek oldu.
LIONEL CAROLE: Alternatifsiz. Sadece hücumu düşünmesi Galatasaray’a çok şey kazandırıyor. Bruma'nın adeta iş ortaklarından.
NIGEL DE JONG: Tolga'nın sakatlanmasıyla kaptığı formayı verecek gibi gözükmüyor. Artısı ileriye çabuk top taşıması ve kesici özelliği. Eksiği ise zaman zaman kaybolması.
TOLGA CİĞERCİ: Sakatlığı nedeniyle kampta takımdan ayrı özel bir program eşliğinde çalıştı.
SELÇUK İNAN: Kaptan Selçuk İnan kampın en çalışkan isimleri arasındaydı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de vazgeçilmezlerin başında yer alacak.
JOSUE: Kampın en kötüsüydü. Hazırlık maçında bitik futbolunu devam ettirdi. Sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Portekizli ikinci yarıda da yedek kulübesinde bekleyecek.
WESLEY SNEIJDER: Kampta bir özelliği öne çıkmadı. Transferi düşünmediği için rahat bir dönem geçirdi. Sezonun kalan kısmında Galatasaray’ın çok şey beklediği futbolcuların başında geliyor.
BRUMA: Takımın yıldız listesinde ilk sırada yer alıyor. Kulüp, kontrat işini de erken bitirerek kafasını rahatlatırsa izlemeye doyamayacağız.
SİNAN GÜMÜŞ: Konyaspor maçına kadar iyileşmesi beklenen Sinan, kampta fazla takımla çalışma fırsatı bulamadı.
EREN DERDİYOK: Galatasaray’ın gol umudu Eren, 10. haftadan sonra yaşadığı formsuzluğu atlatmış gibi göründü. Çalışkan ve istekliydi. Ancak kanat oyuncuların sakat ve cezalı olması fazla pratik yapmasının önüne geçti.
LUKAS PODOLSKI: Arkadaşlarıyla Antalya'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu sakatlığını atlatarak takıma katıldı. Ancak Çin'e transfer olup olmayacağı konusu kafasını karıştırdığı için motive olamadı.