Antalya Galatasaray’a kabus oldu

3 kalecisini de sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir çok isim takımla yeteri kadar çalışamadı. Suudi Arabistan’da Al Ettifaq ile yapılan ve 3-1 kaybedilen hazırlık karşılaşması da kötü sinyaller verdi.

Sezonun ikinci yarısına ‘şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Galatasaray’da işler hiç de hesaplandığı gibi ilerlemiyor. İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'yı tercih eden sarı-kırmızılılar burada aradığını bulamadı.

Halid KAYACAN / HABER ANALİZ

Çünkü birçok isim sakatlık yaşarken, başta Podolski olmak üzere bazı yıldızlar da yeterli çalışma fırsatı bulamadı. Üstüne bir de önceki gün Suudi Arabistan'da Al Ettifaq ile oynanan ve 3-1 kaybedilen hazırlık maçı eklenince ortaya kötü bir tablo çıktı. Dilerseniz futbolcular kamp değerlendirmesine bir göz atalım…

Adım adım Kolarov İngiliz ekibi Manchester City, Guardiola'nın satılmasını istediği Kolarov'un transferine onay verdi. Galatasaray, yıldız futbolcuya da 3 milyon Euro'dan 2.5 yıllık teklifini iletti. İlgili Haberi Oku

KAMPIN YILDIZI SEMİH KAYA: Chedjou'nun gönderilecek, Serdar Aziz ve Koray'ın hâlâ sakat olması Semih'e ayrı bir önem kattı. Kampın yıldızları arasındaydı.

FERNANDO MUSLERA: Antrenman sırasında direkten gelen top serçe parmağının kırılmasına neden oldu. Özel eldiven yapılan Nando, Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

ERAY İCAN: Arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Eray, idmanlarda bile yer alamadı.

CENK GÖNEN: Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Cenk, burada kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi. Konya'da olmayacak.

SABRİ SARIOĞLU: Tam anlamıyla istenen kondisyonu yoktu. Görev aldığı hazırlık maçında hatalar yaptı. Hırsı tek avantajı olarak dikkat çekti.

LUIS CAVANDA: Takımdan gönderilmesi planlanan Belçikalı, arkadaşlarından ayrı çalıştı.

MARTIN LINNES: Riekerink'in adeta jokeri konumunda. Sol kanatta bile gördüğümüz Norveçli Arabistan'da stoper de oynayarak ‘Bana görev verilirse her yerde oynarım'mesajını verdi.

HAKAN BALTA: Galatasaray’ın döviz gibi değerli unsurlarının başında geliyor. Deneyim, pozisyon alma ve soğukkanlılığı diğer gençlere örnek oldu.

LIONEL CAROLE: Alternatifsiz. Sadece hücumu düşünmesi Galatasaray’a çok şey kazandırıyor. Bruma'nın adeta iş ortaklarından.

NIGEL DE JONG: Tolga'nın sakatlanmasıyla kaptığı formayı verecek gibi gözükmüyor. Artısı ileriye çabuk top taşıması ve kesici özelliği. Eksiği ise zaman zaman kaybolması.

TOLGA CİĞERCİ: Sakatlığı nedeniyle kampta takımdan ayrı özel bir program eşliğinde çalıştı.

SELÇUK İNAN: Kaptan Selçuk İnan kampın en çalışkan isimleri arasındaydı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de vazgeçilmezlerin başında yer alacak.

JOSUE: Kampın en kötüsüydü. Hazırlık maçında bitik futbolunu devam ettirdi. Sıkıntılı bir ilk yarı geçiren Portekizli ikinci yarıda da yedek kulübesinde bekleyecek.

WESLEY SNEIJDER: Kampta bir özelliği öne çıkmadı. Transferi düşünmediği için rahat bir dönem geçirdi. Sezonun kalan kısmında Galatasaray’ın çok şey beklediği futbolcuların başında geliyor.

BRUMA: Takımın yıldız listesinde ilk sırada yer alıyor. Kulüp, kontrat işini de erken bitirerek kafasını rahatlatırsa izlemeye doyamayacağız.

SİNAN GÜMÜŞ: Konyaspor maçına kadar iyileşmesi beklenen Sinan, kampta fazla takımla çalışma fırsatı bulamadı.

EREN DERDİYOK: Galatasaray’ın gol umudu Eren, 10. haftadan sonra yaşadığı formsuzluğu atlatmış gibi göründü. Çalışkan ve istekliydi. Ancak kanat oyuncuların sakat ve cezalı olması fazla pratik yapmasının önüne geçti.

LUKAS PODOLSKI: Arkadaşlarıyla Antalya'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu sakatlığını atlatarak takıma katıldı. Ancak Çin'e transfer olup olmayacağı konusu kafasını karıştırdığı için motive olamadı.