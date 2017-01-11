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16 Ocak 2017 19:00
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Beşiktaş hazırlıksız yakalandı

Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun transferine bitti gözüyle bakıldığı için B planının hazırlanmaması sıkıntıya neden oldu. Beşiktaş yönetimi maliyeti uygun ve kaliteli oyuncu aramaya başladı,
09:2011 Ocak 2017
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Beşiktaş hazırlıksız yakalandı

Ara transfer dönemine Ryan Babel'i kadrosuna katarak giren Beşiktaş'ta savunmaya yapılan Matej Mitrovic takviyesinin maliyeti ve nedeni tartışılırken, forvet konusunda yönetim tıkanmış durumda. Uzun süredir görüştüğü Samuel Eto'o transferine bitti gözüyle bakan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un Kamerunlu oyuncuyu satmama kararı alması sonrasında hazırlıksız yakalandı. Eto'o'nun geleceğine çok inanan yöneticiler B planı hazırlamamanın sıkıntısını yaşıyor.

11 Ocak 2017 Beşiktaş`ta liste başı Pratto Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın forvet arayışlarında favorisi durumuna gelen Arjantinli yıldız Pratto'yu kiralık vermek istemiyor. 7 milyon Euro bonservis bedeli talebini çok bulan yönetim ise yeni teklif hazırlığında... İlgili Haberi Oku

Maliyeti uygun, kaliteli ve ceza sahası içinde son vuruşları iyi olan bir forvet isteyen Kartal, arayışlara başladı. Menajerler kanalıyla kulübe isim yağıyor. Ancak Vincent Aboubakar transferinde ağzı yanan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

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beşiktaş samuel etoo
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