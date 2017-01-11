Beşiktaş’tan Dinamo Sassari’ye farklı tarife!

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta mücadelesinde İtalyan takımı Dinamo Sassari'yi 100-70 yendi.

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında sahasında İtalya ekiplerinden Dinamo Sassari’yi 100-70 mağlup etti.

Akatlar Arena'da oynanan mücadeleye Muratcan Güler, Clark, Stimac, Thompson, Roll ilk beşi ile başlayan Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 17-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar soyunma odasına 44-30 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren ve farkı açan Beşiktaş Sompo Japan üçüncü periyodu da 73-47’lik gibi farklı bir skorla üstün bitirdi. Son çeyrekte farktan dolayı biraz daha rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip salondan 100-70 galip ayrıldı.

Grubun lideri siyah-beyazlılar 10. galibiyetini alırken, İtalyan temsilcisi 7 yenilgiyle 5. sırada yer aldı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Eddie Viato (Fransa), Erez Gurion (İsrail), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 7, Muratcan Güler, Roll 18, Clark 8, Stimac 11, Şafak Edge 7, Erkan Veyseloğlu 10, Sertaç Şanlı 8, Strawberry 6, Kenan Sipahi 4, Weems 7, İlkan Karaman 14

Dinamo Sassari: Bell 5, Sacchetti 11, Devecchi, Lacey 2, Lydeka 5, Odom 4, D’Ercole 6, Savanovic 4, Stipcevic 13, Lawal 16, Monaldi 4

1. Periyot: 16-17

Devre: 44-30

3. Periyot: 73-47

5 faulle çıkan: 35.58 Devecchhi (Dinamo Sassari)