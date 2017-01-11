Bursa Büyükşehir Belediyespor son 16’da

CEV Challange Cup birinci tur rövanş maçında Romanya'nın Stiinta Bacau takımını konuk eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini yine 3-1 yenerek adını son 16 turuna kaldı.

CEV Challange Cup birinci tur rövanş maçında Romanya’nın Stiinta Bacau takımını konuk eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibini yine 3-1 yenerek adını son 16 turuna kaldı.

Bursa ekibi ilk iki seti 25-15 ve 25-17 kazanıp turu geçmeyi garantiledikten sonra genç oyuncularına şans verdi. Stiinta Bacau üçüncü seti 25-18 kazandı. Dördüncü sette inanılmaz mücadele ortaya koyan Bursa ekibi Nuran’ın smaçlarıyla seti 25-23 mücadeleyi ise 3-1 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 16 turunda Slovakya’nın Slavia EU Bratislava ile Avusturya’nın UVC Holding Graz takımıyla karşılaşacak.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Konstantin Selın (Azerbaycan), Mirjana Galic (Bosna Hersek)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma, İpek, Özge, Joyce, İvana, Dora (Aylin-Cerenxx/libero, Yaren, Merve, İkbal, Nuran, Nikalina)

STİİNTA BACAU: Perovic, Rogojinaru, Cazacu, Otasevic, Fales, Zburova (Manu-Albu/libero, Baltatu, Miclea, Radu)

SETLER: 25-15, 25-17, 18-25, 25-23

SÜRE: 96 Dakika (21, 23, 24, 28)