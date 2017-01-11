Clarence Seedorf: Riekerink’i tanımıyorum

Dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf, Galatasaray'ın teknik direktörü Riekerink'i tanımadığını söyledi.

Ünlü Hollandalı futbol adamı Clarence Seedorf, FIFA Ödül Töreni’nde sarı-kırmızılıların çalıştıcısı Riekerink hakkında enteresan bir açıklama yaptı. Seedorf, zamanında Galatasaray’ın teklifini geri çevirdiği için pişman olduğunu söyledi.

Milliyet’e konulan başarılı çalıştırıcı, “Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim” diye konuşan Seedorf'un, Riekerink konusundaki yorumu ise oldukça çarpıcıydı: “Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu.” diye konuştu.