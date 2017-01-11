Dick Advocaat’tan Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik patronu Dick Advocaat, transferler hakkında konuştu. Çok ismin yazıldığını dile getiren Hollandalı, bunların birçoğunun gelmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat basın açıklamasında bulundu. Transferler için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, Mehmet Ekici’yi istediklerini birinci ağızdan doğruladı. Aatıf’ın takas olmak istememesine saygı duyduğunu ifade eden 69 yaşındaki çalıştırıcı, “Trabzonspor onu istedi ama o farklı bir karar verdi. Buna saygı duymak gerek” diye konuştu.

Advocaat basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Şikayet edecek hiç bir şey yok burada. Harika sahalarda ve zeminlerde çalışmalarımızı sürdürdük. En iyi otellerde konakladık. Esas mesele, tüm mesele pazar günü. Çok fazla dedikodu oluyor ama Ukrayna’dan bir oyuncuyu kiralık olarak dahil etti. Tüm yazdığınız, önerdiğiniz oyuncuların birçoğu gelmeyecek. Oyuncu getirmek kolay değil.”

GELECEĞİM HAKKINDA KONUŞMAK ERKEN

“Biz antrenör olarak bazen hakem olmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Hakem olmak çok zor. Bazen kararları sizin işinize yarar, bazen yaramaz. Onlara saygı duyuyorum. Hakemler hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum, takımım hakkında konuşmak daha doğru. ”

“Gelecek planlarımızla ilgili genel menajerimiz Hasan Çetinkaya ile çalışma içindeyiz. Bu kulübe doğru oyuncuları getirmek, doğru dengeyi sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Doğru oyuncuları getirmezseniz bunun bir anlamı kalmayacak. İyi oyuncular almak istiyoruz. Geleceğim hakkında konuşmak için erken.”

MEHMET EKİCİ BİZDE OYNAMAK İSTİYOR

“Trabzonspor’dan Mehmet Ekici’yi kadroya dahil etmek istiyoruz. Onlar da Aatif’i istiyorlar ama Aatif’in görüşü farklı. Kendi kararını kendisi vermek durumunda ve Aatif kesinlikle yanlış yapmadı, kulübün kararından farklı bir karar vermek istedi. Kadromuza katıldı, farklı bir durum gelişmezse burada kalır çünkü çok iyi bir oyuncu.”

“Mehmet Ekici burada oynamak istiyor. Burayı isteyen bir oyuncu bize büyük katkı sağlar. Mehmet Ekici ile özel olarak bir görüşme yapmadım ama başkaları kendisiyle konuştu.”

EMENIKE KULÜP BULSUN

“İyi bir kadromuz var ama geliştirmek zorundayız. Hala turnuvalarda oynuyoruz. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var bana göre. Zorya’dan yeni oyuncumuzu kadromuza kattık. Çok iyi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Aralık’ta onun sezonu bitti ve hemen idmanlara başladı. Ondan kısa zamanda çok iyi işler bekleyemeyiz. Çok iyi bir oyuncu transfer ettik. Yönetimimizle yeni oyuncular la ilgili görüşmelerimizi sürdürürüz. Transfer olabilecek gibiyse yaparız diyorlar. Fenerbahçe’yi üst düzeye taşımak istiyorlar.”

“Emenike’nin başka bir kulüp bulması onun için daha olur. Benim teknik direktör olarak yapım bu olursa, bu gerçekleşirse şeklinde değildir. Van Persie dedesi ile ilgili bir durumdan dolayı Hollanda’ya gitti. Lens de orada oynayabilecek bir oyuncu. Elimizdeki kadro bu. Moussa Sow 2-3 hafta sonra aramıza katılacak. ”